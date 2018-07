Goleiro faz gol contra, mas Inter de Milão ganha em Cagliari

Depois de mais de dois anos, a Inter de Milão conseguiu, nesta segunda-feira, um fato comum para um grande clube no Campeonato Italiano: venceu três seguidas. O feito foi alcançado depois do triunfo por 2 a 1, sobre o Cagliari, na casa do adversário, no fechamento da 24.ª rodada.

Desde o início de novembro de 2012, quando chegou ao fim uma sequência de sete vitórias seguidas, a Inter não conseguia ganhar três partidas consecutivas do Italiano. Desde então, comemorava, no máximo, dois resultados positivos consecutivos. A irregularidade tem sido marcante: antes de ganhar do Palermo (3 a 0) e da Atalanta (4 a 1), a equipe tinha perdido do Torino e do Sassuolo.

A vitória desta segunda veio apesar da má sorte. Afinal, o goleiro Carrizo fez um gol contra depois de a bola bater na trave e nas suas costas após um chute de longe. O lance aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava 2 a 0.

Kovacic abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo, depois de pegar uma sobra na área. Mauro Icardi fez o segundo, um lindo gol. Recebeu no lado direito da área, deixou um marcador no chão, jogou para a esquerda e mandou no ângulo. Foi o 14.º dele no Italiano, se igualando a Tevez. Dybala e Higuaín, todos argentinos, têm 12.

Com a vitória, a Inter subiu do 12.º para o sétimo lugar, com os mesmos 35 pontos que o Genoa, o sexto colocado. O Cagliari continua na zona de rebaixamento, no antepenúltimo lugar, com 20.