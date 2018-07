Goleiro faz gol, mas Guarani perde do ABC na Série B

Com o resultado, o Guarani está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com nove pontos ocupando o lugar que era do Salgueiro. O saldo de gols do time de Campinas é pior: -3 a -2. Além disso, o time campineiro chegou ao sexto jogo sem vitória, somando cinco derrotas e um empate. Por outro lado, o ABC segue na busca pelo acesso na sétima posição, com 17 pontos, mesma pontuação do quarto colocado, o Paraná, que leva vantagem no saldo de gols: 5 a 3.

O Guarani começou a partida melhor criando boas oportunidades contra o gol de Wellington. Percebendo a insegurança da defesa adversária, o ABC era perigoso sempre que subia ao ataque. Desta forma, aos 17 minutos, conseguiu abrir o placar. Pelo lado direito, Pio encontrou Leandrão, nas costas da defesa, que tentou fazer linha de impedimento. De cara para o gol, o atacante teve tranquilidade para chutar cruzado na saída do goleiro Emerson.

O gol desestabilizou o time campineiro. Aproveitando os erros do adversário, o ABC conseguiu ampliar. Aos 23 minutos, Cascata passou por três marcadores e bateu colocado de fora da área, anotando um belo gol.

Na segunda etapa, o Guarani voltou com mais mobilidade no meio-de-campo e teve o controle da posse de bola. Mas tinha enormes dificuldades em criar jogadas e finalizar contra o gol adversário.

Se o ataque do time campineiro não estava resolvendo, o goleiro Emerson foi quem marcou. Aos 40 minutos, ele atravessou todo o campo para bater falta na entrada da área e foi feliz, acertando o ângulo direito da meta defendida pelo goleiro Wellington, que ainda tentou impedir o gol, mas não conseguiu fazer a defesa.

O Guarani volta a campo para o clássico campineiro contra a Ponte Preta no próximo sábado, às 16h20, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O ABC também joga no mesmo dia contra o lanterna Duque de Caxias, no Estádio Frasqueirão, em Natal, às 21 horas.

FICHA TÉCNICA:

Guarani 1 x 2 ABC

Guarani - Emerson; Chiquinho, Ailson, Aislan e Ari (Lusmar); Lucas (Rodrigo Paulista), Mika, Dadá e Jefferson Luís; Fernandão (Fabinho) e Denílson. Técnico: Giba.

ABC - Wellington; Pio, Leonardo, Alessandro Lopes e Renatinho (Kauê); Ricardo Oliveira, Bileu, Makelelê e Cascata (Diego Barboza); Elionar Bombinha (Malaquias) e Leandrão. Técnico: Leandro Campos.

Gols Leandrão aos 16 e Cascata aos 23 minutos do primeiro tempo. Emerson aos 40 minutos do segundo tempo.

Árbitro Héber Roberto Lopes (Fifa-PR)

Cartões amarelos - Renatinho e Leandrão

Renda - R$ 28.773,00

Público - 2.417 pagantes

Local - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)