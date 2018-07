Goleiro Felipe se junta a Joel Santana no Boavista e tieta Zico

O Boavista promete desafiar os grandes clubes do Rio na próxima edição do Campeonato Carioca. Além de contratar o técnico Joel Santana, o time de Saquarema (RJ) fechou com diversos reforços com passagens por Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Um deles é o goleiro Felipe, campeão com o Fla, e que foi dispensado do Bragantino em setembro.

Na segunda-feira, ele se apresentou ao Boavista para um treino no CFZ, o Centro de Futebol Zico, e aproveitou para tietar o anfitrião. "E não é que o meu presente de Natal chegou mais cedo? Ídolo máximo! Obrigado pelo carinho de sempre, Galinho", escreveu, compartilhando uma foto com Zico nas redes sociais.

Além de Felipe, o Boavista contratou o zagueiro Renato Silva, que como Joel já defendeu os quatro grandes do Rio, os laterais-esquerdos Christianno (ex-Vasco) e Pedro Botelho (ex-Atlético-MG), o goleiro Rafael (ex-Fluminense), os zagueiro Gustavo 'Geladeira' (ex-Flamengo) e Aislan (ex-Vasco), o meia Erick Flores (ex-Flamengo) e o atacante Marcelo Nicácio (ex-Vitória e Ceará).