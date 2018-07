Goleiro Fernando Prass volta a treinar com bola no Palmeiras

O Palmeiras deve ter o retorno do seu goleiro titular já na próxima semana. Fernando Prass iniciou a fase final de recuperação de uma cirurgia no cotovelo direito e nesta segunda-feira simulou pela primeira vez movimentos de queda e de defesa durante treino na Academia de Futebol. Desde maio o jogador não atua pelo time, quando precisou ser operado para se recuperar de uma fratura sofrida em jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

Desde então o Palmeiras tem escalado como goleiro Fábio, que tem sido criticado pelas falhas nos últimos jogos. Prass iniciou nesta segunda-feira um treino em que precisou se jogar para os lados para defender chutes rasteiros. O goleiro fez o exercício sem apresentar limitação de movimento e inclusive se apoiou no cotovelo direito para praticar as defesas.

Caso o prazo de recuperação se confirme, Prass tem chance de voltar a atuar curiosamente contra o Flamengo, adversário da partida em que se lesionou. O jogo entre o Palmeiras e a equipe carioca está marcado para a quarta-feira da próxima semana, no estádio do Pacaembu. Antes disso, o time paulista enfrenta o Criciúma, nesta quarta, em São Paulo, e no sábado viaja até o Rio para jogar contra o Fluminense.