Goleiro, filho de Klinsmann é aprovado em testes e assina com o Hertha

Um Klinsmann vai jogar no futebol alemão na próxima temporada. Nesta terça-feira, o Hertha Berlin anunciou a contratação de Jonathan Klinsmaan, filho de Jürgen Klinsmann, um dos maiores atacantes dos anos 1990 e hoje treinador desempregado, após o goleiro ser aprovado em um período de testes.

Jonathan Klinsmann, de 20 anos, é goleiro da seleção sub-20 dos Estados Unidos e assinou um contrato com o Hertha, embora o tempo do vínculo firmado não tenha sido revelado. "Jonathan nos convenceu com sua habilidade, carisma e ambição. Ele agora vai se juntar a nós e se desenvolver passo a passo", afirmou gerente-geral do Hertha, Michael Preetz.

O goleiro, de 1,94m, que jogou por último pela Universidade de Califórnia, descreveu a notícia da sua contratação como "um momento incrivelmente emotivo para mim, porque este clube tem tanta história em minha família".

Jürgen Klinsmann é sócio do Hertha desde 2004 e o seu pai, Siegfried, era torcedor do clube. Agora, Jonathan será o primeiro Klinsmann a vestir a camisa do clube. "Klinsmann exala tranquilidade e confiança. Ele tem um pé direito muito bom e também está tecnicamente e atleticamente em um bom nível", disse o treinador de goleiros do Hertha, Zsoly Petry.

Jonathan Klinsmann foi eleito o melhor goleiro da Campeonato Sub-20 da Concacaf disputado em março na Costa Rica, tendo participado de cinco jogos da seleção dos Estados Unidos, que faturou o título do torneio continental.