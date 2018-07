Goleiro Gledson desfalca a Portuguesa contra o São Paulo, no sábado

SÃO PAULO - O técnico Argel Fucks, da Portuguesa, ganhou uma importante baixa para o clássico contra o São Paulo, neste sábado, às 21 horas, no Morumbi. O goleiro Gledson sofreu uma lesão de grau um no adutor da coxa direita e terá de ficar afastado por uma semana no Campeonato Paulista.

O treinador já adiantou que o substituto no final de semana será Tom, que já entrara no lugar de Gledson no primeiro tempo da vitória sobre o Linense, por 4 a 0, no domingo. "Se entrei e correspondi é porque há um suporte que me é dado pelo Wlamir [Wlamir Machado, treinador de goleiros] e pela comissão técnica", destacou o novo titular, revelado na base do clube.

O grande desafio de Tom será superar a falta de ritmo de jogo para manter o nível do titular. Afinal, a última vez que ele começou um jogo como titular foi no dia 28 de abril do ano passado, quando goleou o Catanduvense no Paulista da Série A2. "É necessário manter o que o time vem fazendo, principalmente nestes dois últimos jogos", destacou o goleiro.

Os últimos jogos em questão foram as duas vitórias sob o comando de Argel. Após a chegada do treinador, a Lusa conquistou suas primeiras vitórias: 3 a 1 no Atlético Sorocaba e 4 a0 no Linense. Resultados que fizeram o time chegar aos sete pontos e deixar a zona de rebaixamento.

Se Gledson está fora, Argel poderá contar com o retorno do zagueiro Diego Augusto. Ele cumpriu suspensão por expulsão e pode voltar na vaga do volante William Magrão, que atuou improvisado no setor.