Goleiro grego confia que poderá pegar a Costa Rica O goleiro grego Karnezis foi substituído no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, na última terça-feira, em Fortaleza, por causa de dores nas costas, mas acredita que poderá estar em campo diante da Costa Rica, no domingo, para a partida de oitavas de final da Copa. "Até lá tenho tempo para me recuperar e acho que terei condições de jogo", afirmou.