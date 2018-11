Goleiro hondurenho é assassinado a tiros após confusão em bar

Um goleiro da primeira divisão de Honduras foi assassinado a tiros nas primeiras horas de domingo. Óscar Munguía, do Club Deportivo Vida, não resistiu aos ferimentos causados em meio a uma confusão em que se envolveu num bar na costa leste do país, segundo informaram as autoridades.

"O jogador estava nesta madrugada com três amigos no bar, onde começaram a discutir com outro indivíduo", explicou Hermelo Madrid, porta-voz da polícia local. "Eles deixaram o local e, na calçada, Munguía foi alvejado pelo sujeito, que fugiu."

O responsável pelo ataque ainda voltou ao local e disparou repetidamente contra as costas de Munguía e contra um de seus amigos, que também morreu. O próprio Madrid explicou que a polícia ainda não identificou o responsável pelo crime e que ninguém foi preso. O assassino fugiu em uma moto que estava estacionada próximo ao local. "Estamos buscando-o intensamente", garantiu o porta-voz.

A morte gerou comoção no futebol local, e o clube de Munguía divulgou nota "lamentando o sensível falecimento do goleiro". Já a Federação Nacional de Futebol de Honduras (Fenafuth) prestou solidariedade à sua família, declarou três dias de luto e prometeu respeitar um minuto de silêncio na próxima reunião de seu comitê executivo.