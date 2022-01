Goleiro Ivan é oficializado e pode estrear no Corinthians com covid-19 de Cássio

Acabou a novela: Ivan foi oficializado nesta segunda-feira como reforço do Corinthians para as próximas duas temporadas. O nome do goleiro de 24 anos até já foi liberado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e o jogador fica à disposição para estrear no clássico contra o Santos, quarta-feira, na Neo Química Arena. Ainda mais com a confirmação de nova infecção de covid-19 do titular Cássio.

Treinando na Neo Química Arena faz alguns dias após realização dos exames médicos, Ivan aguardava a rescisão com a Ponte Preta para ser anunciado pelo Corinthians. Antes do anúncio oficial nesta segunda-feira, acabou sendo confirmado como reforço, às 15h42, pelo BID.

O clube adquiriu 50% de seus valores econômicos e Ivan assinou até 31 de dezembro de 2024. Ele chega para fazer sombra a Cássio. Com o titular afastado por causa do positivo para a covid-19 pela segunda vez, ele será relacionado para o primeiro jogo mais rápido do que o imaginado: na quarta-feira, contra o Santos, pela terceira rodada do Paulistão. Brigará pela posição com o jovem Matheus Donelli, escalado no 1 a 0 sobre o Santo André.

"Primeiramente, estou muito feliz, me sinto muito realizado de ter a oportunidade de vestir essa camisa", comentou o goleiro. "Espero poder ajudar tanto o Corinthians quanto os meus companheiros", complementou.

Assim que o BID anunciou sua contratação pelo Corinthians, Ivan fez questão de se despedir da Ponte Preta e agradecer ao ex-clube. "Hoje me despeço da Ponte Preta, clube que me abriu as portas e me deu a oportunidade de vestir essa camisa. Fiz amigos e vivi momentos especiais, estou deixando Campinas com uma mistura de sentimentos: emoção, gratidão e respeito!"

Além de Ivan, o técnico Sylvinho terá outras boas opções para o clássico. Poupados no ABC, os meias Renato Augusto e Willian treinaram normalmente no CT Joaquim Grava. O zagueiro João Victor se recuperou do trauma no pé direito e também fez as atividades sem problemas.