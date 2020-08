Goleiro Ivan parabeniza reação da Ponte Preta e despista sobre futuro

A Ponte Preta se despediu do Campeonato Paulista neste domingo, ao perder a semifinal para o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque, mas nada de lamentar. O sentimento é de dever cumprido.

Até a paralisação do campeonato por conta da pandemia, a Ponte estava virtualmente rebaixada, com sete pontos e na lanterna da classificação geral. O time só não escapou da queda com duas vitórias em dois jogos como avançou para a semifinal, ao ganhar do Santos, por 3 a 1, de virada, na Vila Belmiro, nas quartas de final.

"Claro que a gente queria chegar ainda mais longe. A gente sabia que não vinha bem, mesmo assim não desistimos e lutamos até o final. Independentemente do resultado de hoje, o time está de parabéns. Saímos de cabeça erguida. Temos o resto do ano pela frente e vamos atrás do nosso objetivo", afirmou o goleiro Ivan, que se destacou com boas defesas.

O jogador, porém, corre o risco de não terminar a Série B do Campeonato Brasileiro defendendo a Ponte Preta. Titular da seleção pré-olímpica e com convocações para a principal, Ivan recentemente teve seu nome ligado a Barcelona e Milan. "Eu tenho contrato aqui até 2023. Meu foco é estar em campo, é o que eu procuro fazer. Essas coisas eu deixo para a diretoria", despistou Ivan.

Agora, a Ponte Preta se concentra para o início da Série B, cujo acesso à elite é o principal objetivo em 2020. A estreia será no sábado, contra o América-MG, no Canindé. Isso porque Campinas ainda não pode receber jogos por conta da pandemia.