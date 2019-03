Goleiro Jean abandona reunião de Mancini com o elenco do São Paulo

Depois da folga após a derrota para o Palmeiras, os jogadores do São Paulo se reapresentaram com uma longa reunião com a comissão técnica. Jogadores e comissão técnica conversaram com quase uma hora na tarde desta segunda-feira. O goleiro Jean, no entanto, deixou o encontro antes do final.

A reunião, realizada sem a presença da imprensa, foi conduzida pelo técnico interino Vagner Mancini. O tom foi de cobrança após a derrota no clássico. Na conversa, Mancini elogiou a postura de alguns jogadores nesse momento de crise do São Paulo - o clube é o único grande que corre risco de ficar fora da fase mata-mata - e fez observações em relação ao comportamento de outros atletas. Jean se sentiu incomodado por ser cobrado mesmo sem estar jogando e deixou a reunião antes do final.

Jean também não treinou após a reunião. Após a atividade, Tiago Volpi conversou longamente com os outros reservas no centro do gramado.

Jean foi comprado do Bahia no começo de 2018 por R$ 6 milhões. Apesar do alto investimento, o arqueiro ainda teve uma sequência na meta tricolor, algo era esperava acontecer neste ano, após a saída de Sidão para o Goiás. No entanto, vem sendo preterido por Tiago Volpi desde o começo da atual temporada, na qual disputou apenas três partidas, contando com a Copa Flórida.