Goleiro Jefferson sofre trauma no pescoço, quebra dois dentes e dorme em hospital

O goleiro Jefferson, do Botafogo, se deu muito mal na dividida com Lucas Paquetá na jogada do segundo gol do Flamengo, já aos 7 minutos do primeiro tempo do clássico realizado na noite de sábado, no Maracanã, onde precisou ser substituído por Saulo no confronto no qual a sua equipe foi derrotada por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

O Botafogo confirmou, por meio de publicação na rede social Twitter, que o jogador "sofreu trauma na região anterior do pescoço, com pequena fratura da cartilagem tireoide, e edema de cordas vocais". Para completar, o atleta ainda quebrou dois dentes no choque com o jogador flamenguista.

O clube também informou que o ídolo do time alvinegro passaria a última noite no hospital em observação, com acompanhamento de seu quadro clínico pelo coordenador médico do Botafogo, Christiano Cinelli, sendo que também seria avaliado por um otorrino que está cuidando deste caso.

Como reflexo da pancada que levou, Jefferson ainda ficou sem voz por alguns minutos, mas ele passa bem, sendo que foi submetido a uma tomografia no hospital que apontou uma pequena fratura da cartilagem tireoide, que é uma glândula localizada na região do pescoço.

Com este conjunto de problemas, o goleiro naturalmente se tornou dúvida do Botafogo para a partida contra a Chapecoense, quinta-feira, às 19h30, no Engenhão, pela 15ª rodada do Brasileirão. Não seria exagero também dizer que são boas as chances de Saulo ser confirmado como substituto para este jogo contra o time catarinense.

O paraguaio Gatito Fernández, que vinha sendo o titular da posição até se lesionar, está sem jogar desde abril, segue em recuperação de um problema no punho direito e ainda não tem previsão de voltar a jogar.