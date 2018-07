Goleiro Jefferson vira desfalque no Botafogo diante do Santos

O Botafogo não vai poder contar com o goleiro Jefferson na partida com o Santos, às 21h30 desta quinta-feira, no Pacaembu, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogador estava com a seleção brasileira na Ásia e, após uma viagem de mais de 20 horas de volta para o Brasil, alegou que não teria condições de defender a equipe por causa de cansaço.

“Infelizmente, não poderei estar presente com meus companheiros nesse importante jogo contra o Santos. Uma partida que vale classificação para a semifinal da Copa do Brasil, um objetivo sonhado por todos nós e que tenho certeza de que todo o grupo está motivado para conquistar essa vitória. Após me apresentar com a seleção brasileira nesses dois últimos amistosos, tive uma viagem muito desgastante de 26 horas. Assim que cheguei ao Brasil, entrei em contato com a diretoria, conversamos e chegamos ao entendimento que seria mais prudente para mim e para a equipe não estar em campo nessa quinta-feira”, explicou o goleiro.

Na quarta-feira, o técnico Vagner Mancini afirmou que contava com Jefferson, mas também disse que se o goleiro não tivesse condições de jogo, não teria problema em escalar um dos reservas, Andrey e Helton Leite, que cumpriram bem a responsabilidade nas partidas em que tiveram de substituir o titular. Jefferson deve voltar a defender o time carioca diante do Sport, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.