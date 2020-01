Goleiro João Lopes é o nono reforço apresentado pelo Fluminense para a temporada

João Lopes é o nono reforço do Fluminense para a temporada. O goleiro, de 24 anos, assinou contrato de dois anos nesta segunda-feira pela manhã. O clube das Laranjeiras ficou com 70% dos direitos econômicos do atleta.

João estava emprestado pela Portuguesa ao Santa Clara, de Portugal, desde o segundo semestre de 2018. Ele vinha treinando com o restante do grupo do técnico Odair Hellmann desde quarta-feira passada.

O goleiro iniciou a carreira no Flamengo e passou a atuar pela Portuguesa em 2017, onde ganhou destaque na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.

João Lopes chega ao Fluminense para ser reserva de Muriel e Marcos Felipe. Marcelo Pitaluga, outro goleiro do elenco tricolor, deve passar boa parte do ano servindo seleções brasileiras de base.

Além de João Lopes a diretoria do Fluminense já contratou o lateral-esquerdo Egídio, os volantes Henrique e Hudson, os meias Yago e Michel Araújo e os atacantes Caio Paulista, Felippe Cardoso e Fernando Pacheco.

Os jogadores que atuaram na goleada por 5 a 1 sobre o Bangu, neste domingo, fizeram um treino leve nesta segunda-feira. Odair Hellmann só terá um dia para preparar a equipe para o clássico com o Flamengo, que vai usar mais uma vez um time de garotos, nesta quarta-feira, às 20h30, no Maracanã.