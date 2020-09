Goleiro João Paulo ganha aumento salarial e renova contrato com o Santos até 2025

O goleiro João Paulo, que assumiu a posição de titular no Santos com o litígio de Everson e a contusão de Vladimir, renovou seu contrato até 2025 e ganhou um aumento salarial. Ele vai estar em campo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, contra o Atlético-MG, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

"Sentimento de alegria, mais um sonho realizado por estar defendendo o Santos. É uma vitória não só minha, mas da minha família também, de todos meus amigos e do meu empresário", afirmou o goleiro, de 25 anos e no Santos desde 2011. "Estou muito feliz e pronto para me dedicar cada vez mais a esse clube que eu amo tanto", disse o goleiro.

O Santos que entrará em campo para o complicado duelo com o Atlético-MG terá de "se conhecer" no gramado da Vila. Com inúmeros desfalques, o técnico Cuca não conseguiu trabalhar com os 11 jogadores que pretende escalar.

O time, óbvio, não foi revelado pelo treinador. A árdua tarefa de encontrar substitutos para os titulares Lucas Veríssimo, Luan Peres e Alison (suspensos) e Raniel (com covid-19), ganhou um empecilho a mais no treino desta véspera de jogo.

Pará e Pituca, apresentando níveis altos de desgaste físico, não foram para o gramado. Para piorar, Kaio Jorge, substituto imediato de Raniel, também foi diagnosticado com a covid-19.

Sem o lateral-direito, o volante e o atacante, Cuca optou por fazer trabalhos de posicionamento e mostrar a quem estava à disposição, como se comportarem diante de um rival extremamente ofensivo e vivendo ótima fase.

Vale lembrar que a lista de desfalques se estende com Jean Mota, Renyer, Luiz Felipe e Anderson Ceará machucados, Uribe buscando uma rescisão na Justiça e já fora dos trabalhos, e o goleiro Everson, que após pedir perdão e ser reintegrado, está acertando ida justamente para o clube mineiro.

A chance do veterano Pará enfrentar o Atlético-MG é menor. Pituca deve ir para o "sacrifício". Sem centroavante, o baixinho Soteldo deve formar com Marinho, a dupla de ataque. Mas o destaque do time também anda acusando o desgaste e é outro não garantido. Cuca nem imagina ficar sem Marinho.