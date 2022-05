Goleiro John comemora retorno no Santos e se coloca à disposição de Bustos

Após quase um ano, o goleiro John voltou a defender o Santos na noite de quinta-feira. Com sua boa atuação, o time da Vila Belmiro venceu a Universidad Católica do Equador, em Quito, pela Copa Sul-Americana. Um dia depois do retorno ao time titular, ele celebrou a nova chance e se colocou à disposição do técnico Fabián Bustos.

"Foi um momento muito especial na minha vida. Poder voltar a campo depois de tanto tempo, ajudar meus companheiros a conquistar uma vitória difícil. Só posso agradecer a Deus, ao Santos e aos meus familiares que me apoiaram muito durante esses dez meses, me deram força pra seguir em frente", celebrou o jogador de 26 anos.

John estava há 10 meses longe dos gramados por conta de uma grave lesão no joelho direito, que sofreu em junho do ano passado, na vitória sobre o São Paulo por 2 a 0, na Vila Belmiro, em rodada do Campeonato Brasileiro. Ele era titular, apesar da disputa direta com João Paulo, ambos crias da base santista. A lesão o afastou do time e também da briga pela posição entre os 11.

Totalmente recuperado do problema físico, o goleiro reserva pregou respeito ao titular João Paulo, mas disse estar pronto para ganhar novas oportunidades. "Claro que eu quero jogar, vou trabalhar para isso, mas respeito muito o João Paulo e os outros goleiros do elenco, tenho certeza que quem atuar vai estar a altura e quem estiver de fora vai seguir apoiando."

Para John, a vitória por 1 a 0 na altitude de Quito valorizou o elenco santista, uma vez que Bustos escalou uma equipe praticamente toda reserva. "Era muito importante para nós sairmos com a vitória. Foi um resultado expressivo que nos deixa muito feliz e em uma boa condição no grupo. Mostramos a força do nosso grupo. O Santos tem um elenco de qualidade e estamos provando no decorrer da temporada que quem estiver em campo vai honrar essa camisa."