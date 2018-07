Goleiro Julio Cesar assinará contrato de dois anos com o Benfica

Julio Cesar chegou a um acordo com o Benfica, e vai assinar contrato por dois anos com o clube português. Para o negócio ser anunciado só falta o goleiro acertar a rescisão de seu vínculo com o Queens Park Rangers - o que deverá ocorrer nesta segunda-feira.

Ele não vinha sendo aproveitado no clube inglês e, por isso, pediu para ser emprestado ao inexpressivo Toronto FC, do Canadá, antes da Copa do Mundo. Com a transferência, o goleiro brasileiro pode sair da inatividade e chegar com ritmo ao Mundial da Rússia, em 2018. Agora, aos 34 anos, acerta com um clube de prestígio na Europa e que disputará a Liga dos Campeões por ter vencido o último Campeonato Português.

Neste domingo, o Benfica começou bem a defesa do título nacional ao ganhar em casa do Paços de Ferreira por 2 a 0. O uruguaio Maxi Pereira abriu o placar na primeira etapa, e o argentino Salvio fez o outro na segunda etapa.

"Não tivemos uma grande atuação, mas o importante neste início de temporada, em que a equipe ainda não está ajustada, é vencer", avaliou o técnico Jorge Jesus.