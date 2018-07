Goleiro Júlio César minimiza má fase da defesa do Fluminense

O goleiro Júlio César, do Fluminense, minimizou a má fase da defesa tricolor em entrevista coletiva nesta segunda-feira, após o treino do elenco no CT Pedro Antônio, na zona oeste do Rio. O jogador enfatizou a importância do trabalho coletivo para melhorar o desempenho da zaga - a equipe tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 11 gols sofridos, ao lado do Sport - nos próximos compromissos.

"É algo que tem nos incomodado. Temos uma defesa forte, mas temos sofrido muitos gols. Acho que deve-se a todos. Somos um grupo. Se as coisas não estão encaixando, deve-se desde o Henrique Dourado até mim. Se a gente não está bem, temos que melhorar, evoluir no que precisamos e treinar mais para evitar os gols", afirmou o jogador.

Júlio César, que assumiu a titularidade nas últimas três partidas da equipe - ganhando a posição de Diego Cavalieri -, demonstrou motivação para enfrentar o Grêmio (clube que eliminou os cariocas da Copa do Brasil) nesta quinta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio, pela sétima rodada do Brasileirão.

"Voltar a enfrentar o Grêmio é uma motivação a mais para nós, é uma das melhores equipes do momento. Vamos procurar fazer um grande jogo e vencer. É procurar acertar o que temos para acertar, para chegar na quinta-feira fortes, tanto fisicamente quanto mentalmente", projetou Júlio César.

O grupo do time tricolor das Laranjeiras realizou trabalhos físicos e táticos nesta segunda-feira sob o comando do técnico Abel Braga. Com a derrota para o Palmeiras, no sábado passado, a equipe estacionou nos 10 pontos e caiu para a sétima colocação no Brasileirão.