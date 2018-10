Goleiro Júlio César projeta semana para Fluminense corrigir erros

Ainda incomodado com a dura derrota sofrida no clássico com o Flamengo, o goleiro Júlio César projeta uma semana de muito trabalho na equipe tricolor com a meta de corrigir os erros que custaram o revés por 3 a 0, no sábado, no Maracanã. Para o jogador, o Fluminense precisa tirar lições da derrota para não repetir a fraca atuação do fim de semana.

"Vamos iniciar a semana com aquilo que o professor Marcelo [Oliveira] vai nos passar, as correções que devem ser feitas, aquilo que foi feito de bom ser mantido e a gente aprimorar ainda mais para chegar bem contra o Atlético-MG", diz o goleiro, sem citar os maiores problemas enfrentados pelo clube no sábado, que foram as improvisações.

Júlio César admite que o grupo ainda está incomodado com a derrota, que poderia ter sido até com placar mais folgado. "Acho que quando vence, vencem todos e quando perde, também perdem todos e é isso que faz a diferença no Fluminense, é a união. Estamos chateados pela derrota, assim como nosso torcedor também está, mas temos que saber administrar esse momento. Agora é um momento de ter tranquilidade para gerir isso muito bem."

O goleiro evitou desvalorizar o trabalho que vem sendo realizado pelo time nas últimas semanas. "Não podemos achar que é o fim do mundo, a equipe vinha de jogos muito bons, duas partidas sem sofrer gols. Por isso citei que temos que ter tranquilidade de fazer a correção devida e já pensar em colocar em prática no próximo jogo."

O Fluminense volta a campo no domingo para enfrentar o Atlético Mineiro, novamente no Maracanã, desta vez como mandante. "Vai ser importantíssimo vencer esse jogo para chegar na linha dos 40 pontos e tem um pouco mais de tranquilidade. A gente quer continuar somando pontos e ter tranquilidade para trabalhar, então, queremos vencer este jogo para chegar bem na Sul-Americana na semana que vem", afirma o goleiro.

Com 37 pontos, o time carioca ocupa no momento a 9ª colocação da tabela e já começa a vislumbrar uma vaga no G6, a zona de classificação para a próxima Copa Libertadores. Ao mesmo tempo, o Fluminense já pensa no duelo contra o Nacional, na quarta-feira da próxima semana, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.