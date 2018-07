Goleiro lesiona punho e desfalca Ponte contra Linense

O médico do time campineiro, Roberto Nishimura, explicou que a lesão não preocupa, mas inspira cuidados para não agravar o quadro. "Ele está sentindo dores por causa desta inflamação e por isso vamos poupá-lo para fazer tratamento", explicou.

Com o desfalque confirmado, Roberto já está confirmado contra o Linense. Além dele, outra novidade será o retorno do lateral-direito Artur, que cumpriu suspensão no empate com o São Bernardo, por 1 a 1. Ele entra na vaga do meia Wellington Bruno, empurrando Cicinho para o meio. A Ponte ocupa a vice-liderança, com 19 pontos, sendo o único time invicto do Paulistão.