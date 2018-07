Goleiro López troca Real pelo Milan, confirma Inzaghi

Inzaghi não deu mais detalhes do acordo, mas a mídia italiana relatou que López deve assinar um contrato de quatro anos.

O jogador de 32 anos é mais do que o Real precisa, já que os campeões europeus contrataram o costarriquenho Keylor Navas junto ao Levante neste mês.

López, que atuou no Real na adolescência, chegou para cobrir o lesionado capitão, Iker Casillas, em janeiro do ano passado depois de passagens por Villarreal e Sevilla.

Ele continuou como primeiro goleiro do time na última temporada da liga espanhola, com Casillas jogando a Liga dos Campeões e a Copa do Rei, de acordo com o complicado rodízio do Real Madrid.

"Ele é um goleiro experiente e irá melhorar nossa equipe", acrescentou o ex-atacante do Milan e da seleção da Itália.