Goleiro Marcos posta foto de tapete com arma em apoio a Bolsonaro e ataca seguidores contrários

O ex-goleiro e ídolo do Palmeiras, Marcos, publicou uma foto em apoio ao presidente Jair Bolsonaro em seu perfil oficial do Instagram, na última quinta-feira, dia 18. A publicação mostra um tapete, geralmente utilizado na entrada de residências, com a imagem de um revólver e dizeres de apoio ao presidente da República.

"Se veio aqui falar mal do Bolsonaro, desculpa, mas veio no lugar errado", diz a mensagem escrita em seu tapete. Marcos limitou-se apenas a publicar a foto. Ele não escreveu nada na legenda.

Leia Também MP assinada por Bolsonaro não tem validade para competições atuais e é criticada por advogados

A postagem dividiu seus seguidores. Enquanto uns apoiam o ex-goleiro do Palmeiras, outros dizem "não acreditar no que estão vendo", já que o tinham como ídolo por boa parte de suas vidas. "Não, Marcão. Não se apegue a um cara que não crê na doença. Perdi meu sogro há uma semana por covid-19. É triste. Sou seu fã demais. Não se apegue a esse cara, te falo sem ideal político", comentou um seguidor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARCOS (@marcosgoleiro_12) em 18 de Jun, 2020 às 10:27 PDT

Em resposta, Marcos lamentou a morte do sogro do torcedor que fez o comentário e disse que amigos de idade que tomaram hidroxicloroquina sobreviveram, mas que isso poderia ter acontecido por sorte. "Sinto muito pelo seu sogro! Tive dois amigos que fizeram o protocolo da Unimed de hidroxicloroquina e se recuperaram. Pode ser sorte, pode ser um tratamento, um dia iremos saber a verdade, sem politicagem", disse Marcos.

Em resposta a outro seguidor, que apoia sua publicação e chama os que pensam de forma contrária de "frágeis delicadinhos", Marcos disse com ironia: "Aim, você era tanto meu ídolo. Que gerçãozinha de b... véi (sic). Deus o livre".

Não é a primeira vez que o ex-goleiro se envolve em polêmicas que dividem seus seguidores. Ainda em junho, ele disse que teria aceitado jogar no Corinthians por conta da torcida de "Zé Ruela" que se tornou a do Palmeiras. Posteriormente, o ex-goleiro pediu desculpas.