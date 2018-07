Goleiro Martín Silva pede paciência com time do Vasco

Destaque do Vasco neste início de temporada, o goleiro uruguaio Martín Silva pede paciência com o desenvolvimento do time, que passou por grande reformulação em relação ao elenco de 2014. O jogador tem sido um dos principais responsáveis por sua equipe ostentar hoje a defesa menos vazada do Campeonato Carioca - sofreu apenas um gol em três partidas.

"Estou muito contente com esse início. Sabemos que precisamos ter paciência e acreditar no trabalho que estamos fazendo", afirmou o goleiro após o treino desta terça-feira. "Mas quando os resultados acompanham é importante, ajuda a convencer que estamos no caminho certo. É um time novo, que está crescendo com o tempo."

Após duas vitórias consecutivas, o Vasco empatou com o Tigres, na última rodada da competição estadual. O goleiro, porém, minimizou o peso do tropeço. "Acho que um empate não é nada grave. Isso aconteceria a qualquer momento. Qualquer equipe vai perder pontos, é normal. Temos que corrigir os erros."

Na próxima quinta-feira, o adversário será o Macaé, atual campeão da Série C do Campeonato Brasileiro e um dos times de baixo investimento do Campeonato Carioca que podem surpreender. Por isso, Martín Silva pede cautela. "Sabemos que o Macaé se reforçou para o Estadual. O time foi campeão nacional em 2014 e vai ser um jogo duro. Vamos estudar mais o time deles."