Goleiro Martín Silva renova contrato com o Vasco até 2019

O Vasco anunciou na tarde desta quinta-feira a prorrogação contratual do goleiro Martín Silva. Contratado para a temporada 2014, o uruguaio ainda tinha vínculo até o fim do ano que vem, mas prorrogou por mais dois anos e assinou até dezembro de 2019, conforme anunciou o clube.

"É um orgulho e uma alegria para mim ficar mais tempo no Vasco. É mais uma motivação para eu mostrar todo o meu trabalho no clube. Muita felicidade", celebrou Martín Silva em entrevista ao site oficial do Vasco.

O goleiro foi trazido do Olimpia para a temporada 2014 e logo se firmou como titular. No ano passado, chegou a atravessar uma má fase ao longo do Campeonato Brasileiro, mas cresceu na reta final junto com o restante do time e manteve seu prestígio intacto mesmo com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

Martín Silva, aliás, é constantemente convocado para a seleção uruguaia e segue como dono da posição no clube cruzmaltino. Até pela qualidade já mostrada, foi procurado pela diretoria para renovar. No total, atuou em 97 partidas pelo time carioca e foi titular na campanha do título carioca do ano passado.