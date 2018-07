Goleiro mexicano cita Taffarel como uma de suas referências no futebol

RIO - O goleiro da seleção mexicana Jesús Corona, ao lembrar de suas referências no futebol, citou o titular do gol brasileiro por quase uma década, campeão do mundo na Copa de 1994.

"Pela minha posição, o Taffarel. É um dos que sempre lembro. Da última vez em que vim jogar pelo meu clube (Cruz Azul) em São Paulo, contra o Corinthians, pela Libertadores, tive a oportunidade de falar com ele", revelou o goleiro.

Capitão da seleção olímpica que conquistou o ouro em Londres no ano passado, Corona disse guardar com carinho o encontro que aconteceu no ano passado. "Me parabenizou pela partida que eu fiz e foi algo muito motivamente", explicou.

Aliás, o camisa 12 do México garantiu estar muito satisfeito com a recepção que ele e seus companheiros tiveram no Brasil. "Estamos muito felizes de estar aqui. É um grande país, com gente muito amável e nos receberam de uma maneira excelente. Isso é importante para desempenharmos um bom papel", afirmou Corona.

O goleiro ainda garantiu que a equipe chega motivada para a Copa das Confederações, mesmo com os maus resultados recentes. "Estamos vindo de uma Eliminatória irregular, e somos conscientes de que temos qualidade suficiente para superar essa situação. Acredito que futebolisticamente vamos crescer", concluiu.