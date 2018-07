Goleiro Mondragon deixará o Colônia no fim do ano O experiente goleiro colombiano Faryd Mondragon, de 39 anos, encerrou o seu contrato com o Colônia e deixará o time da primeira divisão do futebol alemão no final deste ano. O clube informou que o compromisso acaba no próximo dia 31 e a saída do jogador foi definida em comum acordo entre as duas partes.