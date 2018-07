Goleiro Neto opta por não renovar e está de saída da Fiorentina

Titular da Fiorentina no Campeonato Italiano e especulado por gigantes do futebol europeu, como Roma e Liverpool, o goleiro brasileiro Neto comunicou ao clube florentino que não tem nenhum interesse em renovar o seu contrato, que vence no fim do ano. Assim, vai deixar a equipe cinco temporadas depois de ser contratado junto ao Atlético-PR.

"A Fiorentina anuncia que o goleiro Neto informou hoje (sábado), oficialmente, sua intenção de não prolongar seu contrato com a equipe. A decisão é definitiva. Neto fez questão de dizer que sua decisão não tem motivações financeiras. Seu desejo de ser livre para decidir seu próprio futuro é a única razão para sua decisão", escreveu a Fiorentina, em comunicado.

Aos 25 anos, Neto levou apenas 13 gols em 16 partidas do Campeonato Italiano desta temporada. Goleiro titular do Brasil nas duas primeiras partidas dos Jogos de Londres/2012, ele foi convocado por Dunga para os amistosos do fim do ano passado, contra Áustria e Turquia, mas não jogou.

Com o anúncio da decisão de Neto, a Fiorentina deve se apressar em vender o jogador, para fazer algum caixa com o goleiro. Afinal, o brasileiro pode assinar pré-contrato e deixar Florença sem custos ao fim da temporada.