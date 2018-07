Goleiro Neuer não renova contrato e deve deixar o Schalke

O Schalke, que está muito endividado, deve liberar Neuer no final da temporada, provavelmente para o Bayern de Munique que já tentou contratar o jogador de 25 anos repetidas vezes, e assim poderá cobrar uma taxa de transferência de 20 milhões de euros, segundo estimativas da mídia local, ao invés de deixá-lo sair de graça ao final de seu contrato.

"Eu tomei a decisão sem qualquer influência externa. A decisão não tem nada a ver com a mudança do técnico ou alguém de outro clube," disse Neuer no site de seu Schalke (www.schalke04.de).

"Quero manter em aberto a possibilidade de mudar depois de 20 anos de lealdade a um clube", disse Neuer, que é o talismã do time.

Autoridades do Bayern não quiseram comentar sobre a decisão do goleiro, mas o diretor esportivo do Schalke Horst Heldt confirmou que o time bávaro marcou um reunião para tratar sobre Neuer.

Neuer é considerado um dos melhores goleiros da Europa, e ajudou a Alemanha a conquistar o terceiro lugar na Copa do Mundo do ano passado. Atuações decisivas dele levaram o Schalke às semifinais da Liga dos Campeões pela primeira vez nesta temporada, em que enfrentará o Manchester United -- outro possível interessado em contratar o goleiro.