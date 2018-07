Goleiro Neuer não renovará contrato com o Schalke 04

Neuer, de 25 anos, foi titular da Alemanha na última Copa do Mundo e é tido como um dos goleiros com maior talento no país desde a aposentadoria de Oliver Kahn. Diretor do Schalke 04, Horst Heldt afirmou que "as próximas semanas e talvez meses" mostrarão qual rumo o jogador tomará.

A imprensa local tem noticiado uma possível transferência do goleiro para o Bayern de Munique e chegou-se a cogitar a ida para o Manchester United, que terá Van der Sar se aposentando ao final desta temporada.

Outra hipótese levantada é de que Neuer teria ficado irritado com a demissão do técnico Felix Magath. "Eu tomei essa decisão sem nenhuma influência de fora. A decisão não tem nada a ver com a mudança de técnico ou com qualquer outro clube", informou Neuer.

A equipe dispensou o treinador, em março, por conta da campanha irregular no Campeonato Alemão - é décimo colocado -, apesar do bom desempenho na Liga dos Campeões da Europa, na qual alcançou as semifinais. Na época da demissão, a equipe estava nas quartas de final.

Neuer foi formado nas divisões de base do Schalke e agradeceu ao clube pelo período em que esteve por lá. "Sou grato ao Schalke e aos seus torcedores únicos por tudo que me deram. Mas após 20 anos de lealdade ao clube quero manter as opções abertas para uma mudança", afirmou.