Goleiro nigeriano é suspenso por um ano por cuspir em bandeirinha

A Confederação Africana de Futebol (CAF) foi quem julgou o caso e decretou que o goleiro Tejiri Rhiogbere, de 28 anos, fosse suspenso por 12 meses de qualquer competição disputada no continente. A entidade avisou ainda que enviaria o caso à Fifa para que a punição se torne válida para qualquer campeonato ao redor do mundo.

O episódio aconteceu no último dia 1º, quando o Warri Wolves, clube de Tejiri Rhiogbere, venceu o FC MK Etancheite, de Congo, por 1 a 0. Irritado com uma marcação da arbitragem, o goleiro foi para cima de um dos auxiliares e cuspiu nele. O juiz do confronto viu e mostrou o cartão vermelho para o atleta.