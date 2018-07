Goleiro nigeriano Vincent Enyeama garante: 'Vamos chegar à semifinal'

ZURIQUE - O goleiro da Nigéria, Vincent Enyeama, garantiu que a seleção de seu país fará história na Copa do Mundo desse ano. Depois de ver Gana se tornar a terceira equipe africana a chegar às quartas de final de um Mundial em 2010, na África do Sul, o jogador garantiu que os nigerianos se tornarão os primeiros do continente a irem até as semifinais da competição no Brasil.

"Acho que vamos fazer um grande progresso", declarou. "Nós estamos focados na Copa do Mundo, para fazer da África o continente mais orgulhoso. Gana quase foi às semifinais quatro anos atrás. Nós vamos alcançar um resultado melhor e ser o primeiro time africano a chegar às semifinais da Copa do Mundo", prometeu, em entrevista ao site da Fifa.

Para isso, a Nigéria terá que passar da primeira fase do Mundial. A seleção está no Grupo F da competição, ao lado de Argentina, Bósnia e Irã, adversário da estreia, no dia 16 de junho, na Arena da Baixada, em Curitiba. Essa, aliás será a terceira vez nas últimas quatro Copas que nigerianos e argentinos se enfrentarão na fase de grupos - as outras foram em 2002 e 2010.

Se passar de fase, a Nigéria deve ter pela frente Suíça ou França, favoritos a ficarem com as vagas do Grupo E, mas Enyeama prefere não escolher adversário. "Se jogarmos contra a França, será interessante, mas se jogarmos contra Suíça também será interessante. O importante é se classificar."