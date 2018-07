Goleiro passa por cirurgia e desfalca o São Paulo por 20 dias

O goleiro Renan Ribeiro será desfalque do São Paulo nos próximos dias. O reserva de Denis passou por uma cirurgia em decorrência de uma apendicite e desfalcará a equipe por cerca de 20 dias. Assim, Léo é quem ficará como suplente no jogo com o River Plate e nas próximas partidas do time tricolor.

Renan Ribeiro chegou a treinar na terça-feira, mas foi para o hospital após o treino, reclamando de dores. Na segunda-feira, o goleiro chegou a fazer um ensaio fotográfico ao lado da mulher. Nas redes sociais, o reserva de Denis lamentou o afastamento dos gramados.

“Boa tarde, galera. Venho comunicar a todos vocês, meus seguidores, que farei uma pequena cirurgia agora na parte da tarde. Estava sentindo muitas dores nos últimos dias e hoje foi diagnosticado que é apendicite. Graças a Deus não é nada grave! Deus sabe de todas as coisas!", postou o goleiro, que logo depois passou por cirurgia no HCor, hospital da zona sul da capital.

O São Paulo inscreveu apenas três goleiros para a primeira fase da competição continental. No primeiro jogo da Libertadores na fase de grupos, o time tricolor perdeu para o The Strongest por 1 a 0, no Morumbi, e nesta quinta-feira, às 19h30, enfrenta o River Plate, na Argentina.