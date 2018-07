Goleiro pega pênalti de Juan e Flamengo engata a quinta vitória

Naquele que foi o seu quinto triunfo seguido no Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu mais uma vez e fez 2 a 1 no Vitória, na tarde deste domingo, no Estádio do Barradão, em Salvador, em partida válida pela 18.ª rodada da competição. O resultado levou o time carioca à nona posição, com 25 pontos. Já o Vitória perdeu grandes chances de empatar ou até mesmo de vencer o jogo e segue na lanterna da tabela, com 15 pontos. O goleiro Paulo Victor, que pegou um pênalti quando o Flamengo vencia por 2 a 1, acabou sendo decisivo para o triunfo da equipe de Vanderlei Luxemburgo.

Aos 31 minutos do primeiro tempo, Marcelo aproveitou uma cobrança de escanteio e abriu o placar para o time flamenguista. O time da casa reagiu e aos 39 minutos Caio recebeu na área, pela direita, e chutou, sem chance de defesa para Paulo Victor, deixando tudo igual no Barradão.

O segundo gol do Flamengo saiu aos 25 minutos do segundo tempo. Juan tocou o braço na bola dentro da área, o juiz marcou pênalti, cobrado por Alecsandro. A bola entrou no canto direito de Roberto Fernandez, que saltou para o lado inverso.

Em seguida, aos 31 minutos, Dinei cabeceou e Marcelo também tocou a mão na bola, provocando nova cobrança de pênalti, desta vez favorecendo o time da casa. A torcida baiana contava com o empate. Juan fez questão de bater, cobrou mal, e Paulo Victor espalmou.

O destaque da partida ficou por conta dos dois goleiros, que fizeram grandes defesas. Durante todo o primeiro tempo o Vitória se manteve em cima, com maior posse de bola, mas pouca inspiração para o ataque, chegando a desperdiçar grandes oportunidades de marcar. No segundo tempo foi o Flamengo que voltou pressionando, e por muito pouco não marcou logo aos cinco minutos de jogo. Everton cruzou da esquerda, Márcio Araújo concluiu, mas Roberto Fernandez defendeu.

Pelo Brasileirão, o Vitória tem agora o Santos pela frente, no próximo sábado, às 18h30, no Pacaembu, enquanto o Flamengo encara o Grêmio, no mesmo dia e horário, no Maracanã, pela rodada final do primeiro turno da competição.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 2 FLAMENGO

VITÓRIA - Roberto Júnior; Ayrton, Luiz Gustavo, Roger Carvalho e Juan; Richarlyson, Luiz Aguiar, Escudero e Marcinho; Caio e Dinei. Técnico: Ney Franco.

FLAMENGO - Paulo Victor; Léo Moura, Marcelo, Wallace e João Paulo; Cáceres, Canteros, Márcio Araújo e Éverton; Paulinho e Alecsandro. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Marcelo, aos 31, e Caio, aos 39 minutos do primeiro tempo; Alecsandro, aos 25 do segundo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Alecsandro, Éverton, Richarlyson e Escudero.

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Barradão, em Salvador (BA).