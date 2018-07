Goleiro pega quatro pênaltis e leva Goiás para a final da Copa São Paulo

SÃO PAULO - O Goiás é o primeiro finalista da 44ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em uma tarde inspirada do goleiro Paulo Henrique, que defendeu quatro pênaltis - sendo dois ainda durante o jogo -, o time goiano venceu o Bahia nos pênaltis, por 3 a 0, após empate de 1 a 1 no tempo normal. O confronto válido pela semifinal aconteceu nesta terça-feira, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

Com a vitória nas semifinais, o Goiás tentará o título inédito do torneio. A grande final será disputada nesta sexta-feira, dia do aniversário de 459 anos da cidade de São Paulo. E o adversário sairá ainda na noite desta terça, no clássico entre Santos e Palmeiras.

Com apenas 18 anos, Paulo Henrique foi o grande personagem da conquista do Goiás, já que defendeu dois pênaltis cobrados pelo lateral Raylan, ambos no tempo normal, quando o placar apontava 1 a 1 no segundo tempo. Depois, ele ainda pegou as cobranças de Ryder e Caio César, na disputa de penalidades. Na terceira tentativa do Bahia, Zé Roberto mandou no travessão. Do outro lado, o Goiás marcou com Liniker, André Júnior e Murilo.

Os dois gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo. Aos 12 minutos, o atacante Mattheus precisou concluir duas vezes para abrir o placar para Bahia. O empate do Goiás aconteceu aos 41, quando o atacante Erik aproveitou cruzamento da direita para fazer 1 a 1.

Na segunda etapa, o jogo foi ainda mais disputado e polêmico. Principalmente por conta da expulsão do zagueiro Yago, logo aos oito minutos, que deixou o Goiás com um jogador a menos em campo, e do pênalti marcado para o Bahia aos 21. A árbitra Regildênia de Holanda mandou voltar a cobrança, após a primeira defesa de Paulo Henrique, apontando invasão da área, mas o goleiro também defendeu a segunda tentativa do lateral do time baiano.