Goleiro pega tudo e Sampaio Corrêa bate o Luverdense

O placar mais justo seria a vitória do time da casa, que não se reabilitou das últimas duas derrotas para Boa e Bragantino e continua com 34 pontos, em nono lugar. O Sampaio Corrêa, que vinha de empate com o Vasco, por 2 a 2, em casa, agora soma 40 pontos, ocupando a sétima posição.

Apesar da boa armação defensiva do Sampaio Corrêa, com quatro zagueiros e dois volantes na frente da defesa, o primeiro tempo foi todo dominado pelo Luverdense. Bem posicionado, o time de Mato Grosso diminuiu os espaços do visitante, explorou a velocidade e arriscou bastante nas finalizações. O resultado de tudo isso é que Rodrigo Ramos se transformou no melhor jogador em campo.

O goleiro defendeu rebote no chute de Rubinho, depois saiu nos pés de Misael e em chutes de longe de Rubinho, Jean Patrick e Rubinho. Aos 41 minutos, aconteceu o lance mais polêmico. Misael invadiu a área em velocidade e no momento do chute foi tocado por trás pelo zagueiro Luiz Otávio: pênalti. Mas o árbitro não marcou e foi muito vaiado pela torcida. No intervalo foi pressionado pelos jogadores da casa e deixou o campo protegido por policiais.

No segundo tempo, o ritmo diminuiu, mas não o domínio do Luverdense. Rodrigo Ramos continuou roubando a cena. Aos 18 minutos, ele defendeu chute de Samuel e mandou para escanteio. No minuto seguinte, saltou para espalmar a cabeçada de Reinaldo.

A melhor chance do time da casa para marcar aconteceu aos 34 minutos, quando Rubinho, dentro da área, chutou forte, Rodrigo Ramos rebateu e a bola subiu em direção ao gol. O zagueiro Luiz Otávio apareceu em cima da linha para aliviar de cabeça.

O Sampaio Corrêa apenas se defendeu e não conseguiu nem armar contra-ataques. Mas chegou aos gol aos 44 minutos. Após escanteio, William Paulista ajeitou de cabeça, o meia Marino tocou de letra e o zagueiro Edimar chutou para as redes.

Os dois times voltam a campo nesta terça, pela 27.ª rodada. O Luverdense vai sair diante do Icasa, em Juazeiro do Norte (CE), às 19h30. No mesmo horário, no estádio Castelão, em São Luís, o Sampaio Corrêa vai receber a Portuguesa.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 0 x 1 SAMPAIO CORRÊA

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Jean Patrick, Braga, Montoya e Edinho; Júlio Terceiro, Felipe Alves (Samuel), Washington e Rubinho (Lê); Misael e Reinaldo (Léo). Técnico: Júnior Rocha.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Tote (Hiltinho), Edimar, Luiz Otávio e Gilton Ribeiro (Arlindo Maracanã); Jonas, Cleitinho (Ítalo), Uillian Corrêa e Marino; Willian Paulista e Válber. Técnico: Lisca.

GOL - Edimar, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo (Luverdense); Gilton Ribeiro e Ítalo (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (Fifa/AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).