Goleiro polonês Szczesny é oficializado pela Juventus e assina contrato de 4 anos

A Juventus anunciou de forma oficial, nesta quarta-feira, a contratação do goleiro Wojciech Szczesny, que pertencia ao Arsenal e atuou por empréstimo pela Roma nas duas últimas temporadas do futebol europeu. O jogador assinou um contrato de quatro anos com o clube italiano e já foi apresentado como reforço exibindo a camisa 23 nas costas do seu uniforme.

Szczesny chegará ao clube como primeira opção de banco para o gol de um time que tem Gianluigi Buffon como titular absoluto. Em 2016, o veterano goleiro de 39 anos de idade renovou o seu contrato com o clube até 2018, ano em que pretende se aposentar após defender a Itália na Copa do Mundo da Rússia.

Com 27 anos e 29 atuações pela seleção polonesa, Szczesny disputou as 38 partidas da Roma na edição passada do Campeonato Italiano, no qual a equipe terminou como vice-campeã. Para contar com o atleta em um acordo que prevê a sua permanência no clube até 30 de junho de 2021, a Juventus irá desembolsar 12,2 milhões de euros (cerca de R$ 44,7 milhões), que serão pagos ao longo dos dois próximos anos, segundo confirmou em um comunicado.

O compromisso firmado também prevê o pagamento de bônus de 3,1 milhões de euros (aproximadamente R$ 11,3 milhões) de acordo com objetivos alcançados pelo jogador, que deixou claro que planeja uma trajetória a longo prazo na Juventus, na qual espera se tornar o sucessor direto de Buffon na sua posição.

"Eu conversei com Buffon. Ele é uma pessoa muito legal e estou muito satisfeito por poder treinar com ele. Isso será muito importante para mim. Ele é um líder dentro e fora do campo e acho que posso realmente me desenvolver trabalhando como ele", ressaltou o jogador, em sua apresentação oficial.

Szczesny também exibiu confiança ao dizer que chegou à Juventus para "ganhar troféus" e ao garantir que não sentirá o peso da responsabilidade que terá ao se tornar, em um futuro próximo, o substituto de um ídolo que está desde 2001 no clube e disputou mais de 600 partidas pelo time.

"Estou esperando para vir para cá há um bom tempo, então estou muito feliz. Estou feliz porque não sou o tipo de pessoa que sente pressão. Acho que sou capaz de jogar no mais alto nível, então não estou preocupado. Estou pronto para jogar sempre que for preciso. Estou à disposição", enfatizou Szczesny.

O polonês também chegou ao clube italiano 12 dias depois de o goleiro brasileiro Neto, que era um dos reservas de Buffon, ter sido confirmado como novo reforço do Valencia, da Espanha. O time espanhol também acaba de ceder o também goleiro brasileiro Diego Alves ao Flamengo, no qual ele se apresentou oficialmente como reforço na última segunda-feira.