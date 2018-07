Goleiro português pede foco à seleção desde a estreia na Copa

LISBOA - Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o goleiro Rui Patrício pediu foco para a seleção portuguesa desde o primeiro jogo da Copa do Mundo. Segundo ele, não adianta sonhar com conquistas maiores sem antes passar pelos adversários iniciais da competição.

"Primeiro vamos pensar na fase de grupos. Não podemos pensar no segundo degrau sem passar o primeiro", disse Rui Patrício, que se prepara com a seleção em Óbidos, em Portugal.

Logo na estreia, os portugueses encaram a tricampeã mundial Alemanha. Por isso mesmo, o goleiro reconhece o peso da primeira partida. "É lógico que o primeiro jogo é muito importante pois pode dar um bom fôlego para a fase grupos", disse ele, que, no entanto, lembrou ser possível uma recuperação em caso de derrota para os alemães - depois, ainda pegam Estados Unidos e Gana.

Rui Patrício, que tem sido titular do técnico Paulo Bento, afirma que os outros goleiros do grupo têm tanta chance de atuar quanto ele. "Sempre tivemos um grande companheirismo entre os três. Aliás, este é um grupo todo ele fantástico, trabalhamos todos para o mesmo. Não parto nem nunca parti com qualquer vantagem sobre eles. Eu, o Beto e o Eduardo só temos de dar o máximo e o que for chamado vai, com certeza, ajudar Portugal", afirmou.