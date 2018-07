Goleiro quer Vasco com maior posse de bola na quarta

O goleiro Fernando Prass cobrou maior posse de bola no Vasco na partida de quarta-feira, contra o Corinthians Paranaense, no Estádio de São Januário, no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Jogando em casa e num campo como São Januário, vamos ter a posse de bola. E ficando mais com ela, conseguimos pressionar o adversário, trabalhar mais", pregou o goleiro, que atribuiu a vitória magra por 1 a 0, na ida, ao pouco domínio do Vasco.

"No jogo de ida, não conseguimos fazer isso, porque a situação do gramado não ajudou, mas aqui em São Januário temos que fazer isso para vencer", exigiu. A partida será disputada no Rio a partir das 16 horas.