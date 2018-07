Goleiro Rafael falha, Napoli perde fora e fica longe da Roma

Com direito a uma falha feia do goleiro Rafael, o Napoli esteve longe de resistir ao Palermo neste sábado e foi derrotado por 3 a 1, fora de casa, em rodada do Campeonato Italiano. Os donos da casa chegaram a abrir 3 a 0, sem enfrentar maior resistência do terceiro colocado da tabela.

O revés deixa o Napoli mais distante dos líderes do campeonato. A equipe estacionou nos 42 pontos, quatro atrás da vice-líder Roma. A Juventus, com 53, agora ficou ainda mais longe. Já o Palermo ocupa o sétimo lugar, com 33 pontos.

A partida deste sábado foi marcada pela ampla superioridade do Palermo. Os anfitriões dominaram desde o início e contaram com uma ajudazinha de Rafael no primeiro gol. Aos 14 minutos, Achraf Lazaar arriscou da intermediária e viu o goleiro brasileiro aceitar a finalização, praticamente no meio do gol.

Aos 36, o Palermo aumentou a vantagem em rápido contra-ataque, que culminou em boa troca de passes na entrada da área e chute para as redes. O terceiro gol, aos 20 da segunda etapa, foi ainda mais bonito. Luca Rigoni completou de cabeça lance que iniciou com drible da meia-lua e outra boa troca de passes na área.

Abatido, o Napoli ainda teve forças para descontar, com gol de Manolo Gabbiadini, aos 37 minutos. Não foi o suficiente para ofuscar a grande apresentação dos donos da casa.