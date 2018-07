Goleiro Rafael Santos será operado e fica fora de final

O clube informou que o goleiro reclamou de dores no dedo durante o aquecimento para o primeiro jogo da decisão, disputado no último domingo, no Pacaembu. Por causa da cirurgia, a tendência é a de que Danilo Fernandes seja relacionado pelo técnico Tite para ser o reserva de Júlio César no confronto que valerá o título estadual.

Com apenas 22 anos de idade, Rafael Santos já disputou 12 jogos pelo time do Corinthians, no qual fez parte do elenco que foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2008, além do Paulistão e da Copa do Brasil de 2009.