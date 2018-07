Goleiro Renan deixa o Inter e acerta com o Goiás

Renan foi revelado pelo próprio Internacional e chegou aos profissionais como grande esperança para substituir Clemer, que estava em fase final de carreira. Depois de ótimas exibições, que o levaram inclusive à seleção brasileira que conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, foi vendido ao Valencia.

Na equipe espanhola, no entanto, o jogador não manteve a boa fase e, depois de uma temporada apagada, foi para o Xerez, também da Espanha, onde não se firmou. Em 2010 ele voltou ao Inter, mas após diversas falhas perdeu espaço para Muriel. Renan ficou marcado por ser o titular na derrota para o Mazembe, no Mundial de Clubes de 2010.

O goleiro tinha contrato por mais uma temporada com o time gaúcho, mas rescindiu com a possibilidade de se transferir para o Goiás. Ele é a aposta para substituir o experiente Harlei, de 40 anos, que está próximo do fim da carreira. O veterano, no entanto, ainda tem contrato por dois anos com o clube, período no qual deve brigar pela titularidade com Renan.