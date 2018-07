Goleiro Renan se diz pronto para ser titular do Botafogo

Aos 22 anos, Renan disse que amadureceu bastante nos últimos meses. "O que mudou foi saber lidar melhor com esse mundo do profissional, com imprensa, torcida... Jogador da base precisa se acostumar o mais rápido possível. Isso, para mim, foi fundamental. Hoje, me sinto mais preparado", afirmou.

Renan ganhou uma oportunidade no time titular no amistoso com o América-MG, durante a preparação para o Campeonato Brasileiro. Ele substituiu Jefferson, que foi expulso de campo logo no início da partida. O reserva pôde mostrar seu futebol ao técnico Caio Júnior, que assumiu o time durante o Carioca, e ainda ganhou ritmo de jogo.

Desde então, vem se espelhando no titular Jefferson. "A motivação vem no dia a dia, nos treinos com os preparadores de goleiros, para estar bem comigo mesmo. Outra motivação é o Jefferson, goleiro de seleção, de alto nível, em quem me espelho. Ele começou jogando cedo e hoje é um dos melhores do Brasil. É um grande amigo, torço para que tenha muito sucesso na seleção", comentou.