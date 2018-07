Goleiro Renê é suspenso por um ano por doping

O goleiro Renê, titular do Bahia em boa parte da Série B do Brasileirão, foi suspenso por um ano por ter sido pego no exame antidoping após a vitória por 3 a 1 sobre a Portuguesa, na 17.ª rodada.

Foram encontrados na urina do jogador traços da substância furosemida, do medicamento Lasix. A substância é diurética e usada para controle de pressão alta.

Apesar de não aumentar o rendimento, a furosemida pode eliminar outros dopantes como anfetaminas e esteroides. Renê disse que tomava o remédio há oito anos, dado por sua mulher para combater frequentes dores de cabeça.

Durante todo o julgamento, o jogador esteve emocionado e chorou por diversas vezes, inclusive quando o primeiro auditor votou a favor de sua punição. Ele chegou a afirmar em voz alta que sua carreira havia terminado. Renê tem 33 anos e nos últimos anos defendeu Grêmio Barueri e Mirassol, ambos em São Paulo.