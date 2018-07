Goleiro reserva do Cruzeiro, Alan terá joelho operado

O goleiro Alan, que é um dos quatro jogadores desta posição do atual elenco do Cruzeiro, precisará ser submetido a uma cirurgia. O clube informou nesta quinta-feira que o atleta, de apenas 20 anos de idade, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito durante um treino na Toca da Raposa II.

O Cruzeiro informou que o procedimento cirúrgico será realizado na próxima semana, em dia a ser definido, mas ainda não estabeleceu um tempo previsto de afastamento dos gramados para o atleta, que vinha defendendo a equipe mineira desde novembro do ano passado e em 2014 fez parte do time que se sagrou campeão mineiro. Antes disso, ele iniciou carreira no Iraty, do Paraná, em 2008, e depois atuou pelo Londrina.

Além de Alan, o Cruzeiro conta com Fábio, titular absoluto e capitão da equipe, Rafael e Elisson como opções para o gol no elenco comandado pelo técnico Marcelo Oliveira. Após golear o Santa Rita, de Alagoas, por 5 a 0, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, o time mineiro volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30, contra a Chapecoense, no Mineirão.