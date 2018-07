Goleiro reserva do Fluminense tem lesão confirmada e passará por cirurgia

Em meio à intertemporada em preparação para o retorno do Brasileirão, a comissão técnica do Fluminense recebeu uma má notícia neste sábado. O goleiro Guillermo de Amores teve constatada lesão no menisco do joelho direito e terá que ser submetido a uma cirurgia no local.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

O jogador uruguaio, de 23 anos, sofreu uma torção no joelho há alguns dias durante o treino, segundo o Fluminense. Os exames confirmaram neste sábado a gravidade da lesão, que vai exigir procedimento cirúrgico. De acordo com o clube, a operação deve acontecer "nas próximas semanas".

De Amores desembarcou no Fluminense em janeiro deste ano com status de potencial titular. No entanto, sua trajetória na equipe tem sido prejudicada por problemas físicos. A nova lesão é a terceira desde a sua chegada.

Assim, o goleiro uruguaio perdeu chances de ganhar oportunidades sob o comando do então técnico do time, Abel Braga. Antes da parada do Brasileirão, para a disputa da Copa do Mundo, ele vinha sendo a terceira opção para o gol tricolor, atrás do titular Júlio César e do reserva imediato Rodolfo.