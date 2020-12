Goleiro reserva pega três pênaltis, Palmeiras vence o Corinthians e conquista o Paulistão Sub-20

O Palmeiras conquistou o tetracampeonato consecutivo do Campeonato Paulista Sub-20 neste sábado, ao vencer o Corinthians nos pênaltis, em clássico disputado na Fazendinha, no Parque São Jorge, casa das categorias de base alvinegra.

O tempo regulamentar terminou empatado por 1 a 1. Nos pênaltis, o Palmeiras venceu por 3 a 1, com três pênaltis defendidos pelo goleiro reserva Kaíque, que havia entrado no final do segundo tempo.

Leia Também Atlético-MG vence Coritiba e volta a sonhar com título do Brasileirão

Pedro Bicalho, Kevin e Ramon Rocha converteram as penalidades para o Palmeiras, enquanto Robert chutou para fora. No Corinthians, Luis Mandaca converteu, mas Gabriel Araújo, Lucas Pires e Eduardo Tanque erraram.

No tempo regulamentar, o Corinthians abriu o placar em falha do goleiro Leandro, titular do Palmeiras. Ele recebeu bola recuada de Jhow, foi enganado pelo morrinho e a bola entrou. O Palmeiras empatou com Michel.

O Palmeiras conquistou seu 11º título do Campeonato Paulista Sub-20, sendo os últimos quatro consecutivos. O clube já havia vencido o Estadual da categoria em 1976, 1977, 1992, 1998, 2002, 2004 e 2009, além de 2017, 2018 e 2019.