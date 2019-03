Goleiro reserva, Rafael defende até pênalti e vira herói em vitória do Cruzeiro

Com Fábio vivendo grande fase no Cruzeiro, Rafael teve sua primeira chance na temporada com a camisa 1 celeste neste domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. E o goleiro saiu de campo como o grande herói por ter feito grandes defesas, entre elas em um pênalti cobrado pelo veterano lateral Juan, ex-Flamengo e São Paulo.

"Estou feliz. Um jogo que vou guardar com carinho, pela vitória. O time jogou bem, feliz por fazer estreia esse ano e ter ajudado a equipe a sair com a vitória. Pegando um pênalti ainda foi muito bom", afirmou o goleiro.

Priorizando a Copa Libertadores da América, o técnico Mano Menezes resolveu poupar todos os titulares que venceram o Huracán por 1 a 0, no meio da semana, na estreia da equipe cruzeirense na competição continental. O zagueiro Dedé, que estava suspenso no torneio continental, e o meia Thiago Neves, voltando de lesão, foram os únicos atletas do time considerado principal em campo.

Atuando com o apoio de sua torcida, o Cruzeiro abriu o placar do duelo deste domingo aos 16 minutos do segundo tempo, pouco depois de o atacante David aproveitar um rebote na grande área, arriscar o drible e ser derrubado por João Victor. Sassá, também escalado como titular do ataque, foi para a bola e fez a cobrança com categoria, no canto esquerdo do goleiro Felipe Garcia, que cai para o outro lado: 1 a 1.

O segundo gol cruzeirense saiu aos 10 da etapa final. Em uma bela trama ofensiva, David partiu em velocidade pela esquerda, tabelou com Dodô e finalizou para as redes.

O Tombense teve boa oportunidade de empatar aos 38 minutos, em cobrança de pênalti que o árbitro entendeu ter sido cometido por Marquinhos Gabriel em Rodrigo. Juan foi para a cobrança e bateu no canto direito de Rafael, que defendeu parcial. No rebote, Everton voltou a finalizar, mas o goleiro praticou outra intervenção para assegurar a manutenção do placar de 2 a 0.

Com o resultado, o Cruzeiro continua invicto no Campeonato Mineiro e na perseguição aos líderes Atlético e América. A equipe celeste tem 19 pontos na terceira posição, contra 22 do seu arquirrival e 21 do time americano, atual vice-líder.

O próximo adversário do Cruzeiro no estadual é Tupi no sábado, às 16h, em Juiz de Fora. Antes, na quarta-feira, a partida é frente ao Deportivo Lara, da Venezuela, defendendo a liderança do Grupo B. O visitante empatou sem gols com o Emelec, do Equador, na rodada inaugural desta chave.