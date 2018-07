Goleiro Rogério Ceni pede atenção contra 'melhor time do Brasil'

SÃO PAULO - Tão logo garantiu a sua classificação às semifinais do Campeonato Paulista, o São Paulo já começou a se preocupar com o seu próximo adversário no estadual: o Santos. Neste domingo, logo após a vitória sobre a Portuguesa, Rogério Ceni já elogiava a equipe santista.

"Contra a Portuguesa já foi complicado, agora será mais difícil ainda. Vimos o Santos, que tem um time diferenciado. Talvez com toda as peças, completo, seja o melhor time do Brasil. São jogadores diferentes e perigosos", opinou o capitão são-paulino.

Apesar de o São Paulo ter tido a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista e, por isso, ter o mando de campo na semifinal, Rogério Ceni acha que o Santos é o favorito inclusive ao título. "É uma rivalidade regional. Temos de fazer o nosso melhor, pois se bobearmos podemos ser eliminados. Ainda mais contra o Santos, que é o melhor dos quatro", completou. "São Paulo e Santos sempre fizeram grandes jogos", finalizou.

Autor do primeiro gol são-paulino na Arena Barueri e responsável pela assistência do segundo, Ilsinho vive boa fase e quer aproveitar este momento. "Tenho de aproveitar as oportunidades que recebo. O Lucas não jogou hoje, mas quem entra tem de manter o ritmo do time. Gol de cabeça não é minha especialidade, mas o Jean foi feliz no cruzamento. Espero que esta boa fase siga crescendo", afirmou o jogador.

Veja também:

Sem Lucas, São Paulo vence Portuguesa e se classifica no Paulistão