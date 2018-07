Goleiro suíço lembra 2010 e minimiza vitória em estreia Na Copa do Mundo de 2010, a Suíça estreou com uma inesperada vitória sobre a favorita Espanha, que seria campeã, por 1 a 0. Depois, no entanto, perdeu para o Chile e só empatou com Honduras, o que a deixou fora das oitavas de final. Presente naquela campanha e agora no Brasil, o goleiro Benaglio disse que a seleção aprendeu com os erros e não vai se deslumbrar com a vitória na estreia sobre o Equador, por 2 a 1.