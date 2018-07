Goleiro Szczesny pede Arsenal outra vez 'assustando' o Napoli

LONDRES - O Arsenal vive grande fase neste início de temporada europeia e já teve diversas boas atuações até o momento. Uma delas, em especial, ficou na lembrança do goleiro Szczesny, quando o time inglês fez 2 a 0 no Napoli no dia 1.º de outubro, pela Liga dos Campeões. Nesta quarta, as equipes voltam a se enfrentar pela fase de grupos, desta vez na Itália.

Szczesny espera que o Arsenal possa repetir a atuação da primeira partida, quando avaliou que a equipe foi "assustadora". "Eu acho que fomos assustadores, principalmente na primeira meia hora. Não toquei na bola, então isso diz muito", disse o goleiro, lembrando que os dois gols da partida saíram antes dos primeiros 15 minutos.

Nesta quarta, no entanto, é o time italiano que precisa entrar com tudo em busca da vitória, já que precisa do resultado positivo para ter chances de classificação. Ao Arsenal, mesmo uma derrota por 2 a 0 daria uma vaga nas oitavas de final.

"Mas desta vez será um jogo completamente diferente, eles atuarão em casa, eles sabem que precisam vencer. Então, provavelmente se atirarão com tudo sobre nós e precisaremos de foco para lidar com isso. Mas eu acredito que possamos alcançar o mesmo resultado (vitória por 2 a 0) de novo", disse Szczesny.

Para ser primeiro do grupo sem precisar de nenhum outro resultado, o Arsenal vai em busca da vitória nesta quarta. "Acho que é importante terminar na liderança. Neste ano a maioria dos grandes clubes está na ponta, então ficar na liderança provavelmente nos garantirá uma chave melhor nas oitavas de final", avaliou Szczesny.